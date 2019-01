Elles n’ont, tout au long de leur témoignage, pas jeté un coup d’œil vers leur droite en direction du box des accusés. Ayalet (19 ans) et Shira (21 ans) Riva sont les filles d’Emanuel et Miriam Riva, le couple israélien assassiné au Musée juif le 24 mai 2014. Elles ont pris soin de ne pas croiser le regard de Mehdi Nemmouche.

Assise sur la droite, Shira est restée tout au long de son témoignage légèrement repliée comme un œuf, le regard vers la gauche. Elle s’est exprimée d’une voix très faible lors de son témoignage. Ayalet a employé des phrases à peine plus longues que son aînée. Elle est restée tendue sur son siège, le dos raide, les bras crispés, les jambes repliées sous le siège.

Elles l’ont dit d’emblée, via l’interprète hébreu-français: il leur a été très difficile de venir à Bruxelles évoquer la mémoire de leurs parents devant la cour d’assises. Elles ne voulaient pas venir dans la ville où leurs parents ont été abattus. Leurs avocats belges ont éprouvé des difficultés à les convaincre. Arrivées mercredi soir, elles sont reparties en Israël jeudi à 16h30.

Les mesures de sécurité avaient été renforcées, tant elles étaient terrorisées. Des policiers en civil, étaient, contrairement à l’usage, debout dans les travées de la cour d’assises.

Elles sont très liées. Quand la présidente les interroge, elles croisent le regard pour voir qui s’exprimera. Elles sont restées très discrètes sur leur vie actuelle. Ayalet effectue son service militaire obligatoire. Shira se prépare à des études universitaires en criminologie. Elle l’assure, cela n’a rien à voir avec l‘assassinat de leurs parents : "Déjà petite, j’aimais voir Les Experts. "

Le 24 mai 2014, après que Shira eut sorti le chien, elles ont vu au journal télévisé qu’un couple israélien avait été tué à Bruxelles : "On a essayé de se renseigner et à 4h du matin, on a reçu la mauvaise nouvelle."

Elles vivent désormais seules. "On doit se débrouiller seules même si on a l’aide de la famille. Notre vie a complètement changé. Les fêtes, les fêtes d’anniversaire, tout a changé. Plus rien n’est comme avant", dit Ayalet.

À l’issue de leur témoignage, leur oncle les a serrées dans les bras avant de venir lui-même témoigner de la vie de son frère jumeau. Si ce n’est les cheveux gris, Arieh est la copie parfaite d’Emanuel dont il était très proche : "Il suffisait de bouger une paupière pour se comprendre." Ils étaient tous deux comptables.

Il le confirme : Ayalet et Shira font tout toutes seules à la maison : "Lessive, ménage, on intervient de temps en temps." Il est formel : son frère et sa belle-sœur, qui aimaient voyager, avaient choisi Bruxelles pour fêter leurs 18 ans de mariage.

Dix-huit, a-t-il poursuivi, est un chiffre important dans la tradition juive, la kabbale, c’est le symbole de la vie. Mais ils n’ont trouvé que la mort dans la capitale belge.