L’écriture est fluide et le style direct. Robert Vanoirbeek vient d’avoir 31 ans et dans le Royaume, son surnom est un défi à l’administration pénitentiaire. Le "Roi de l’évasion", c’est lui. Il en a un second, le Petit Robert, qu’il tire à la fois de son 1 m 66 et de sa culture générale digne du célèbre dictionnaire. Et dire qu’il se destinait à devenir coiffeur.

"Déjà, m’écrit-il en juillet 1984, je m’étais fixé une frontière à ma délinquance : le respect des gens. Il n’a jamais été question pour moi d’arracher un sac, d’attaquer un chauffeur de taxi. Par contre, la vitrine d’une grosse bijouterie ou d’une belle banque…"

En 1984, le Petit Robert est déjà le recordman des évasions. Son pedigree compte plusieurs dizaines de hold-up de banques et des bureaux de poste. Vanoirbeek s’est évadé de Namur, Saint-Léonard à Liège, Lantin et Arlon. Il n’a pas de sang sur les mains. Il a la sympathie du public.

(...)