Quinze jours avant la tuerie au Delhaize d’Alost, le suspect d’être le "Géant" des tueries du Brabant nous écrit.

Depuis le mois précédent, la psychose s’est installée. La question n’est pas de savoir s’"ils" vont recommencer. La question est de savoir "où" et "quand" ?

Nous sommes le 24 octobre 1985. Depuis son arrestation en 1983, l’enquête du parquet de Nivelles désigne Adrien Vittorio comme le "Géant" des tueries du Brabant.

Avec son 1 m 88, ses 125 kg et sa démarche claudicante, semblable à celle décrite par les témoins, l’homme fait un bon coupable. Les enquêteurs ont obtenu des aveux. À l’époque, cependant, rares sont ceux qui s’interrogent et se demandent ce que valent des aveux obtenus comme ils l’ont été. Ce que chacun retient, c’est que "quand on arrête Vittorio, les tueries s’arrêtent. Et quand on le libère, elles recommencent ".

Détenu depuis fin 1983, Adrien Vittorio a été libéré en mai 1985.

(...)