À l’annonce de la possible libération des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuysen, Ismaël Sacoor laisse parler sa colère.

Ça me révolte", réagit Ismaël Sacoor, après avoir appris que deux des meurtriers de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen, condamnés à trente ans, demanderont, le 20 décembre prochain, à pouvoir sortir de prison, quatorze ans après les faits qui avaient débuté par un home-jacking, chez lui. Lors de cette nuit du 3 au 4 décembre, Ismaël Sacoor se trouvait à la maison avec son épouse, Judith, et leurs deux enfants, Naomie et Jonathan. Jonathan, le futur champion d’athlétisme, avait juste 6 ans. Et quatorze ans après, son père est toujours dans les souffrances. "C’est une souffrance permanente, confie l’homme âgé maintenant de 68 ans. Les deux premières années ont été terribles quant aux douleurs. La souffrance était telle que j’étais incapable de marcher, incapable de m’asseoir. Le nerf sciatique a été atteint. Je ne pouvais ni marcher ni m’asseoir. Les douleurs neurologiques restent, 24 h sur 24. Il n’y a qu’un moment où je ne sens rien, quand j’arrive à dormir. Et c’est ainsi depuis quatorze ans. Insupportable. Les médecins ont tout essayé. Ils m’ont mis sous antidépresseurs. Ils essaient des traitements à base de neurostimulants."