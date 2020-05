La plupart des consommateurs ont continué à se fournir chez un dealer.

Les mesures de restriction imposées le 13 mars par le gouvernement ne sont pas restées sans impact sur la consommation et le commerce des drogues. Sciensano en fait le constat dans une enquête en ligne, menée entre le 3 et le 16 avril et à laquelle ont répondu 3 518 Belges, majeurs et déjà consommateurs avant la crise.

La consommation de dix substances a ainsi été évaluée (alcool, pilules, cocaïne, héroïne, marijuana…). En quantité, il y a diminution significative de la consommation journalière, sauf pour la marijuana. Et, pour ce produit, c’est chez les femmes que cette hausse est la plus significative.

(...)