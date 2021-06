Née en 1986 au Guatemala, Mariela a été adoptée à l’âge de 11 mois par une famille ardennaise qui avait fait ses démarches à travers une association Wallonne agrée. À 18 ans, elle se met à enquêter pour retrouver ses parents biologiques. À Guatemala, la personne qui a orchestré son adoption est signalée dans la presse comme une trafiquante d’enfants. Et les rumeurs concernant l’association wallonne ne sont guère reluisantes.

En novembre 2017, un contact Facebook avec sa mère biologique est établi. Depuis, elle s’appelle Coline. Des voyages au Guatemala lui ont ensuite permis de rencontrer sa mère et son père.

Deux jours après sa naissance, on a annoncé à la maman de Mariela que sa fille était décédée. En fait, elle a été kidnappée à l’hôpital, destinée à être vendue à l’adoption. Et ce, par le biais d’un réseautage bien rodé : " Les militaires profitaient des massacres pour enlever des enfants à des fins lucratives. Puis les massacres n’ont plus suffi. D’autres filières ont été mises en place, comme le kidnapping dans les hôpitaux. " La personne au cœur de la filière, qui a livré Mariela a ses nouveaux parents belges, via l’association, était la belle-sœur du dictateur de l’époque.

Après avoir retrouvé ses parents, celle qui est devenue Coline dépose plainte contre X pour enlèvement, faux et usage de faux, escroquerie à l’adoption. En 2018, le parquet fédéral ouvre une enquête. Le nombre de victimes belges, françaises et hollandaises fait état de plusieurs centaines de cas. L’instruction est toujours en cours. Il sera notamment question d’évaluer si l’association, qui n’est plus active aujourd’hui, au mieux, a fait preuve de légèreté, au pire si elle a participé au trafic.

Les premiers cas d’enfants volés et adoptés illégalement remontent, à tout le moins, au années 1950. Depuis 2016, l’instruction porte sur des adoptions suspectes d’enfants issus de RDC. Trois familles Belges sont concernées.

Jusqu’ici, le monde politique ne semblait pas trop s’en offusquer. Ce jeudi, le député Michel De Maegd (MR) a déposé une proposition de résolution à la Chambre qui, enfin, vise à reconnaître les adoptions illégales et à conférer un statut de victime aux enfants qui en ont fait l’objet. : "Une enquête s’impose pour faire la lumière." Aux Pays-Bas, une commission d’enquête s’est penchée sur la question et son rapport a mené à la suspension temporaire des adoptions internationales le temps d’analyser les dossiers concernés.