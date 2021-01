Violette Nozière n’avait que 19 ans lorsqu’elle fut condamnée à mort, le 12 octobre 1934, pour avoir tué son père et avoir tenté aussi d’empoisonner sa mère. Elle ne pouvait pas éviter la préméditation, dès le jour de son arrestation, elle a reconnu : "C’est une idée qui me trottait dans la tête depuis deux ans."

À l’époque, on n’exécutait plus les femmes. La peine fut commuée : travaux forcés à perpétuité. En 1942, le maréchal Pétain ramenait la sentence à 12 ans. En 1945, Charles de Gaulle la graciait et Violette Nozière fut libérée à 30 ans. Elle est la seule à avoir bénéficié des grâces successives de trois chefs de l’État.

Mieux ! En 1963, à 48 ans, mariée et mère de cinq enfants, elle était réhabilitée, considérée comme innocente.

En 1933, quand on lui avait demandé pourquoi, elle avait répondu que son père la forçait, depuis plusieurs années, à avoir avec lui des rapports sexuels dès que sa mère était absente. Il lui avait dit que si elle en parlait, il la tuerait et se tuerait ensuite.