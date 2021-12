L’explosion des commandes via Internet attire les escrocs.

Les arnaques via Internet ne concernent pas uniquement les fausses loteries. L’an dernier, durant les fêtes de fin d’année, un Belge sur quatre a été victime d’une escroquerie via Internet révèle Gil Vega, Chief Information Security Officer chez Veeam.

"On assiste toujours à cette époque de l’année à une augmentation des cas de fraude et de cybercriminalité. Les escrocs savent que beaucoup de consommateurs recherchent les bonnes affaires ou les achats de dernière minute, qu’ils n’ont guère de temps et sont parfois moins vigilants qu’à l’ordinaire."

La première étape à suivre pour éviter la fraude en cette période est d’apprendre à repérer les escroqueries. "La tâche n’est pas toujours facile, car les escrocs ciblent souvent leurs victimes par des contenus adaptés à la saison et conçus pour paraître aussi authentiques et attrayants que possible."