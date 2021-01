Pour prendre son service à 7 h à l’hôpital de Jolimont, Virginie habitant Anderlues se levait à 5 h 30. Pour ne pas manquer le tram de 6 h 07 à l’arrêt "Jonction" de la rue des Déportés, l’élève aide-soignante empruntait le raccourci de la ruelle Bonge. C’est dans ce chemin peu rassurant, isolé, sombre et sordide, qu’elle a été tuée.

Les enquêteurs ont très vite cru tenir le coupable. Sept ans après, ils cherchent toujours l’assassin de Virginie Denis, cette jeune mère de famille massacrée par un assassin toujours en liberté.

Nous sommes le vendredi 7 février 2014. Ce matin-là de son dernier jour de stage, Virginie a fait le moins de bruit pour ne pas réveiller Benoît, son compagnon. On peut imaginer qu’elle a déposé un baiser sur le front d’Eloïse qui dort dans la chambre d’à côté. Eloïse a 3 ans. Sa mère a déjeuné sur le pouce.

Il fait nuit noire, à 5 h 50, quand la jeune femme de 28 ans ferme la porte derrière elle. Un arrêt de bus se trouve devant le no 77 de la Cité-Jardin du Bief à Anderlues mais attendre le transport ferait rater la correspondance. Sac à la main, Virginie décide de se diriger vers l’arrêt de la rue des Déportés. C’est l’affaire de dix minutes et couper par la rue Fayt en fait gagner deux. Cette rue Culot Fayt mène à la ruelle Bonge, étroite et non éclairée.

Sur le site de la police fédérale, une courte vidéo reconstitue comment les choses ont pu se passer. Bonnet vissé sur la tête, Virginie Denis emprunte tranquillement le chemin. Un homme est derrière elle. Il s’approche dangereusement, gagne du terrain. Arrivé à sa hauteur, le mystérieux individu sort un Opinel. Le couteau possède une lame repliable de 10 cm en acier à haute teneur de carbone. L’auteur la plante à vingt reprises dans le corps et la gorge de la jeune femme.

Virginie est maintenant étendue sur le sol. L’agresseur jette le couteau près du corps, dans l’herbe, lame ouverte, et poursuit son chemin jusqu’à disparaître. Pour le film, les enquêteurs ont retenu l’hypothèse d’un agresseur attaquant sa victime par surprise dans le dos. L’autre hypothèse n’est pas exclue : c’est celle de l’assassin guettant sa victime, caché dans un renfoncement.