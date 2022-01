Plusieurs dramatiques accidents de ski ont eu lieu en ce début d’année. Samedi dernier, une fillette de cinq ans a perdu la vie lors d'un cours de ski en Haute Savoie après une collision avec un autre skieur arrivant à vive allure derrière elle. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Ce mercredi, nous apprenions le décès de l’acteur français Gaspard Ulliel, fauché par un autre skieur alors qu'il rejoignait ses proches. Enfin, un skieur belge a été grièvement blessé mardi matin après avoir heurté un autre skieur sur une piste de la province du Tyrol en Autriche. Ses jours sont en danger. Le skieur qui l’a heurté ne s’est pas arrêté et est activement recherché par la police.

Le point commun entre ces deux derniers accidents : ils sont chacun survenus sur une piste bleue. C’est sur ce type de piste que le plus grand nombre d’accidents est recensé, car il s’agit de piste considérées comme faciles, propices aux différences de vitesse et de trajectoires, où se croisent de nombreux skieurs de différents niveaux.

Les accidents mortels suite à une collision entre skieurs sont très peu nombreux. Selon une enquête réalisée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM), il ressort, pour les stations françaises, que les accidents traumatiques se comptent par dizaines de milliers à chaque saison sur les pistes, et seuls 0,03 % des skieurs victimes d'une collision avec un autre skieur ou un objet sont héliportés à l'hôpital. Les décès suite à une collision avec un autre skieur sont quant à eux rarissimes.

Ces accidents dramatiques posent la question de l’obligation du port du casque. L’acteur Gaspard Ulliel ne portait pas de casque, mais impossible de dire si cela aurait changé la donné. La procureur d’Albertville a d’ailleurs fait part de ses doutes en confiant que cela "n’aurait pas nécessairement changé les choses". Le port du casque peut également avoir des effets pervers, comme on l’a vu avec Michaël Schumacher, dont le pilier de la caméra Go Pro placée sur son casque a endommagé son cerveau.

En France, le port du casque de ski n’est pas obligatoire mais diminue par deux le risque d’avoir un accident grave, selon les spécialistes. Sur les pistes françaises, l’on estime qu’un skieur sur cinq porte le casque, qui permet de protéger des chutes et des collisions entraînant des plaies au visage ou un traumatisme crânien. Mais le fait de porter le casque peut comporter des effets pervers, le skieur se sentant plus en confiance se permettra une plus grande liberté sur les pistes.

Plusieurs études préconisent toutefois le port du casque obligatoire pour les enfants dont le crâne est fragile et leur comportement sur les pistes parfois imprévisible, les rendant dès lors plus vulnérables.

La question qui revient est de savoir si les autorités doivent rendre le port du casque obligatoire, comme c’est le cas en Italie pour les enfants de moins de 14 ans sous peine d’une amende de 150 euros ou plus. Le port du casque est également obligatoire dans certaines stations canadiennes et américaines. Dans certaines provinces autrichiennes, il est obligatoire jusqu’à 15 ans. En revanche, aucune obligation n’est en vigueur en Allemagne, en Suisse et en France.