512 criminels arrêtés et 300 incarcérés suite à l’opération Sky. En outre, les 5 728 peines reportées à cause du Covid sont maintenant exécutées.

La surpopulation carcérale est un fléau. Et celui-ci n’a jamais été aussi criant qu’aujourd’hui. Les bourgmestres de Saint-Gilles et de Mons ont signé un arrêté disant stop aux nouvelles entrées sans départs. Tournai laisse à l’Administration jusqu’au 20 décembre pour trouver une solution sinon elle pourrait embrayer. Mais encore : la commission de surveillance de la prison d’Anvers a demandé au bourgmestre de signer le même arrêté: Begijnenstraat a une capacité de 439 détenus, mais en accueille plus de 700.

(...)