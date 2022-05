862 primes. C’est le nombre de récompenses fournies aux taupes de la police fédérale en 2021. Soit 9 % de plus que l’année précédente. Des rémunérations accordées contre informations. Toutes fournies en liquide. Discrétion oblige, la police ne verse jamais d’argent sur un compte à ses indicateurs. Un budget spécifique est géré à cet effet par la DJO, la direction centrale des opérations de police judiciaire. C’est en son sein que le BTS, le service techniques spéciales, assure la gestion des méthodes particulières de recherche. Des méthodes qui vont des observations aux infiltrations policières et civiles, en passant par le recours aux indicateurs. Et pas question d’improviser les règles. "Le recours à ces méthodes particulières de recherche est très strictement encadré par la loi", nous précise la chef de service Melissa Cornelis.