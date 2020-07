Depuis deux jours, les #justicepourAxelle fleurissent sur les réseaux sociaux. Que se soit des anonymes ou des politiques, ils demandent que lumière soit faite sur ce drame.

Axelle Dorier, une aide soignante de 23 ans, s'est fait tuer à Lyon (France) dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'elle participait à une fête d'anniversaire dans un parc de la ville, elle s'est fait percuter par une voiture et traîner sur plusieurs centaines de mètres.

A l'origine de l'incident, une échauffourée qui a éclaté entre des automobilistes et un groupe de jeunes qui participaient à la fête dans le parc lyonnais, selon les informations du Point. Aux alentours de 4 heures du matin, un véhicule a écrasé un chien appartenant au groupe de fêtard d'une quarantaine de personnes, qui s'en sont alors pris au conducteur. D'autres automobilistes sont ensuite intervenus pour soutenir le conducteur, raconte le Point. Le ton monte et l'un des véhicules percute "sciemment" Axelle en tentant de prendre la fuite, avant de la traîner sur 800 mètres, selon l'enquête de la direction départementale de la sécurité publique de Lyon. A l'arrivée des secours, la jeune femme était déjà décédée.

Le conducteur de la voiture avait pris la fuite dans un premier temps, puis s'est finalement rendu à la police quelques heures plus tard. Âgé de 21 ans, l'individu a été mis en examen et placé en détention ce lundi. Son passager au moment du drame, a lui aussi été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ils n'ont pas d’antécédents judiciaire et les test d'alcoolémie se sont avérés négatifs, a précisé le procureur de la République de Lyon.

Le conducteur a raconté aux enquêteurs avoir "paniqué" suite à l'échauffourée avec le groupe de convives de la soirée d'anniversaire. Il aurait voulu "quitter les lieux, alors qu'une jeune fille était positionnée devant son véhicule", a expliqué le parquet.

Fortes réactions sur les réseaux sociaux

L'incident a suscité de fortes réactions sur les réseaux sociaux. Un hastag #justicepourAxelle a été partagé plusieurs milliers de fois. Des personnalités politiques se sont elles aussi indignées de ce drame. C'est notamment le cas de Florian Philippot, ex-Rassemblement National ou d'Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. "Notre pays sombre dans une violence quotidienne de plus en plus insupportable", a tweeté l'élu.

Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin a assuré à l'Assemblée nationale que "ces actes odieux ne doivent pas rester impunis".