Le rail est au centre de l’accord du gouvernement Vivaldi en ce qui concerne la mobilité, avec notamment le développement de l’offre ferroviaire, l’amélioration des liaisons avec les réseaux ferroviaires étrangers, de nouveaux investissements et la création de plateformes multimodales. "Les objectifs sont plus ambitieux au niveau de la ponctualité et de la rapidité des trains, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes sensibilisés", note Gianni Tabbone, porte-parole de l’association navetteurs.be.