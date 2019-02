Faits divers Les deux journalistes ont raconté leurs dix mois de captivité en Syrie.

Il l’a dit, lentement, d’une voix claire, en détachant une à une les syllabes : "Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que Mehdi Nemmouche ici présent était mon geôlier et mon tortionnaire en Syrie connu sous le nom d’Abou Omar."

Appelé à témoigner devant les assises, l’ex-journaliste Nicolas Henin, retenu dix mois en otage en Syrie entre juin 2013 et avril 2014, a reconnu formellement l’accusé, jugé pour la tuerie au Musée juif le 24 mai 2014. Didier François, séquestré avec lui, a été tout aussi affirmatif.

Leur détention a été très dure. On a de la peine à imaginer le quotidien de ces hommes, dont, comme le relate M. Hénin, la journée était rythmée par les trois "tournées toilettes".

À l’aube, des gardes venaient. Ils hurlaient que c’était l’heure. Les otages devaient se placer un bandeau sur les yeux : "Nous le gardions toujours autour du cou ou du front pour toujours être prêts."

Ces deux à huit hommes se mettaient en file indienne dans le couloir, les mains sur les épaules de celui qui précède. Le premier dans la file tenait en main une matraque ou un fouet. Un garde le saisissait et les menait vers les toilettes, au bout de ce couloir de 30 mètres. En chemin, les coups pouvaient pleuvoir. Aux toilettes, ils n’avaient que quelques minutes, pour se rafraîchir, faire leurs besoins et vider le seau hygiénique.

Les nuits étaient particulièrement éprouvantes. Ils entendaient les geôliers francophones torturer : "Nos nuits étaient meublées du bruit des tortures, des coups et des hurlements."

Un jour, raconte M. Hénin, "leur chef, un Syrien, petit et épais, est venu avec son fils, âgé de 5 ou 6 ans. Ils sont entrés dans la salle de torture : après chaque coup et cri de douleur, l’enfant répétait Allah Akbar".

Les Français ont aussi subi les coups de leurs geôliers. Didier François a eu les ongles arrachés à la tenaille. "Nous étions soumis en permanence à l’arbitraire. Ils étaient complètement cyclothymiques : celui qui nous avait donné un verre de thé pouvait le lendemain nous donner une raclée."

Il pouvait aussi y avoir des "moments de détente absolument irrationnels", comme, un jour, lors d’une bataille de boules de neige.

Nicolas Hénin se souvient de simulacres d’exécution. Une nuit, son codétenu a été extrait de la cellule et chloroformé. Il l’a revu le lendemain, gisant dans le couloir. L’un des geôliers lui a dit : "Je l’ai planté. Je vais te décapiter et je poserai ta tête sur ton cul." Nicolas Hénin a été chloroformé et, alors qu’il perdait conscience, il a vu son codétenu bouger. Les geôliers sont alors partis en riant.

Didier François a eu de longues discussions avec Mehdi Nemmouche qui l’appelait "Mon petit Didier". À cette phrase, Nicolas Hénin l’a pointé du doigt dans le box des accusés : "Il sourit ! Il s’en souvient !", a-t-il lancé.

Les otages ont décelé des grades parmi les geôliers. Mehdi Nemmouche n’était pas très haut dans l’échelle. Il était le bras armé d’un autre Français. "Abou Mohamed donnait les ordres. Abou Omar donnait les baffes", dit M. François.

Mehdi Nemmouche suscitait la méfiance des autres geôliers car il s’exposait davantage. M. Hénin le décrit en trois qualificatifs : ludique, narcissique et sadique. Les otages savaient que quand c’était Nemmouche qui servait la nourriture, ils seraient particulièrement mal servis. "Le 11 septembre, il est venu, disant ‘c’est férié, on ne vous sert rien à bouffer’."

Rempli de haine, il se vantait d’être un "nettoyeur ethnique" et de massacrer des familles chiites. M. Hénin ne sait qu’en penser : "Il parlait d’exactions tellement monstrueuses que je me demandais si c’était vrai ou si c’était un personnage qu’il se construisait."

J. La.