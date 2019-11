Kate et Gerry McCann, ont été photographiés dans un restaurant chinois avec des proches, samedi soir en Écosse. Le papa et la maman de la petite fille, qui a disparu en mai 2007 au Portugal, sont devenus, malgré eux, des "célébrités" dans toute la Grande-Bretagne. Les soupçons pesant toujours sur la famille, leurs moindres faits et gestes sont épiés et commentés. Ce n'est donc pas une surprise si les parents de Maddie sont photographiés à leur insu dans des lieux publics.

Sauf que cette fois-ci, c'est allé beaucoup trop loin. D'après des informations du Sun, le photographe en herbe a publié un cliché sur Facebook en se faisant passer pour Maddie McCann. En effet, il a indiqué en commentaire de la photo: " Maman et papa sont plus proches que ce que je pensais ". L’internaute, avec son commentaire totalement déplacé, voulait tout simplement faire croire que c’est la fillette qui avait pris la photo.

Ce geste a été condamné par les internautes de "totalement inadmisible et d'ignoble". D'autres ont fait part de leur incompréhension : "La pauvre fille pourrait être morte et vous êtes assis ici, inventant des histoires stupides, vous êtes une personne horrible". Un autre a ajouté: "Je suis choqué par le nombre de malades. Une fillette de trois ans a disparu depuis 12 ans, je crains de penser à ce qu'elle a vécu si elle est toujours en vie".

Selon une source proche de la famille, "Kate et Gerry ont été choqués et attristés par le fait que quelqu’un puisse faire quelque chose de si lâche".

Pour rappel, la petite Maddie McCann est portée disparue depuis le 3 mai 2007, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz (sud du Portugal), où elle était en vacances avec ses parents. Depuis plus de douze ans, Scotland Yard recherche la petite Maddie mais sans succès.