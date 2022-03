Depuis le 24 janvier dernier, la Bruxelloise Natacha de Crombrugghe est portée disparue, au Pérou, où elle était partie en randonnée à Canyon de Colca. Les autorités péruviennes étaient activement à sa recherche. Devant le manque de résultat, une équipe composée de deux enquêteurs de la police judiciaire et une personne de la Cellule des personnes disparues se sont rendus en Amérique pour prêter main forte à leurs homologues péruviens.

Malheureusement, c'est sans résultat que les différents membres de cette équipe sont revenus en Belgique.

D'après nos confrères, les enquêteurs belges pourraient repartir au Pérou mais ils vont suivre les suites des recherches depuis la Belgique, tout en restant en contact avec le pays.

Par ailleurs, les parents de Natacha, Eric et Sabine sont également de retour au pays.

" Cela fait maintenant plus d’un mois que notre fille a disparu à Cabanaconde au Pérou. Le pays a mobilisé un maximum de forces dans le but de retrouver Natacha: guides de montagne, experts, policiers, volontaires, les autorités locales et judiciaires ", communiquent à l'instant les parents, Eric et Sabine.

" Du côté belge, trois policiers fédéraux sont venus en renfort et ont constaté que les recherches étaient menées de manière professionnelle. Ils ont partagé leur expérience et leurs informations avec leurs confrères péruviens. Nous avons été -et resterons- accompagnés sur place par l'Ambassadeur, le Consul et le Consul honoraire de Belgique à Ariquipa qui ont fait jusqu'ici un travail formidable. Nous passons à présent le relais avec confiance et avons décidé de rentrer en même temps que les policiers en Belgique d’où nous poursuivrons notre combat pour retrouver notre chère Natacha. "

" Du côté des recherches dans le canyon de Colca et de la thèse de l’accident, plus de 80 personnes se sont relayées pour ratisser tous les chemins et les zones environnantes mais dorénavant les recherches se poursuivront de manière plus ciblée. Malheureusement, malgré tous les efforts entrepris et notre appel à informations, nous n’avons toujours pas la moindre idée de ce qu’il s’est passé et toutes les hypothèses restent plausibles. "

" D’autre part, nous sommes très touchés par l’immense solidarité et les nombreuses marques de soutien que nous recevons et ressentons. Nous gardons l’espoir de retrouver Natacha et remercions tous ceux qui se mobilisent pour elle et les encourageons à poursuivre les recherches plus que jamais. Vous comprendrez aisément que nous avons besoin de tranquillité et souhaitons ne plus être contacté par la presse pour le moment. Cependant, dès que nous aurons du nouveau, nous vous tiendrons au courant."