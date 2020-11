C’est l’avis du ministère public, qui a requis un an avec sursis envers le policier auteur du tir fatal à Mawda.

Le ministère public a requis mercredi un an de prison avec sursis contre le policier dont le tir a été fatal à Mawda. Il a réclamé dix ans et sept ans de prison ferme contre ceux qu’il considère comme le chauffeur et le passeur de la camionnette à bord de laquelle avaient pris place la fillette kurde et ses parents.

(...)