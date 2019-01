Arnold K. et Joseph K., respectivement âgés de 52 et 54 ans, administrateurs de la société Arjo Internationaal Transport, ont été acquittés jeudi par le tribunal correctionnel de Verviers du chef d’homicide involontaire à la suite du décès de deux personnes en mai 2013 lorsqu’un camion de l’entreprise avait dévalé la rue de la Sauvenière, tuant un piéton et le conducteur du semi-remorque.

Une dame, dont le véhicule avait été tamponné par le camion fou, était décédée deux ans et demi après les faits, les médecins ayant considéré que ce décès avait un lien causal avec l’accident à Spa.

Les rapports d’experts ont clairement identifié, au démontage des freins, un très mauvais état de ceux-ci. Et, selon les experts, le véhicule n’aurait jamais obtenu un certificat valide du contrôle technique vu l’état de son système de freinage résultant du manque d’entretien.

Si la faute du chauffeur est pointée du doigt, le tribunal relève le seul lien causal, à savoir l’absence totale d’activation des freins du semi-remorque.

Cependant le tribunal estime que "l’état déplorable de la remorque ne pouvait empêcher le véhicule d’imprimer une force de freinage qui conjuguée à celle actionnée au départ du tracteur aurait permis à l’accident d’être évité. Dans les causes possibles de l’absence de freinage, outre un défaut sur une canalisation, l’expert relève l’oubli de raccordement ou le non-raccordement volontaire qui ne peuvent être imputables aux prévenus. Le bénéfice du doute doit leur être accordé."

Ils sont par contre condamnés pour défaut de contrôle technique et utilisation d’un véhicule dangereux pour la circulation en raison de son fonctionnement ou de son manque d’entretien.