Sacs de sable le long des routes, mur de cailloux devant les maisons, certaines rues de Namur témoignent encore du chaos qui a régné samedi soir, quand les pluies se sont abattues sur la ville. Certains habitants de La Plante ont eu la peur de leur vie. Un torrent de boue, provenant des hauteurs de la citadelle, a détruit une partie du mur de soutènement sur la chaussée de Dinant. L’éboulement aurait pu faire des victimes si quelqu’un s’était trouvé à cet endroit, au mauvais moment. "On a travaillé toute la nuit pour évacuer les gravats", explique cet ouvrier, les yeux cernés. "On a déjà rempli neuf camions-bennes de déchets. Et ce n’est pas encore fini !"