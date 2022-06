Le nombre de dossiers ouverts pour des cas de viols en Région bruxelloise ne cesse d’augmenter. L’année passée, le parquet de Bruxelles a ouvert 863 dossiers, contre 671 en 2020, soit une hausse de 23 %.

Un constat qui s’explique par le fait que les dispositifs de prise en charge et les lieux d’écoute se multiplient, comme les Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS). Ces espaces permettent une prise en charge des victimes sur le plan psychologique et médical. Ils offrent aussi la possibilité de porter plainte.

Au 31 décembre 2021, les cinq CPVS de Belgique (Bruxelles, Gand, Liège, Anvers et Charleroi) avaient accueilli 4 943 victimes depuis l’ouverture du premier centre, en 2017. 1 662 victimes se sont présentées sur la seule année 2021. Parmi les victimes on compte au moins 90 % de femmes et 10 % d’hommes. De plus en plus de victimes se rendent par elles-mêmes, et non via la police, dans les CPVS : 43 % en 2021 contre 35 % en 2017-2018.