Une collaboration étroite entre les policiers belges et français a permis de résoudre une affaire complexe et vieille de six mois. L'auteur de crime a été retrouvé, et aujourd'hui incarcéré, grâce à un briquet qui se trouvait dans la poche de la victime comme l'a révélé le quotidien français, Le Parisien.

Le corps sans vie de Darshan Singh, avait été retrouvé le 17 octobre dernier dans un fossé à Bourbourg dans le nord de la France. Un employé départemental qui nettoyait la route avait découvert un sac d'où dépassaient deux pieds. Une scène macabre dont les policiers n'avaient pas pu tirer grand-chose à l'époque à cause de l'état de décomposition avancée du corps. Une affaire qui partait mal puisque ni l'empreinte digitale, ni l'ADN retrouvée ne pouvaient aider les policiers comme le raconte Le Parisien. Darshn Singh, habitant à Ravels, était inconnu du Fichier national automatisé des empreintes génétiques et du Fichier automatisé des empreintes digitales.

Les espoirs de réussite des forces de l'ordre résidaient dans un objet presque anodin retrouvé dans la poche de la victime : un briquet provenant d'un café appelé De Kroeg. Ce dernier allait alors faire l'objet d'une diffusion dans toute l'Europe relatent nos confrères. Un appel qui trouvera curieusement un écho chez nous, en Belgique, à quelques kilomètres du lieu du drame. L'objet faisait référence à un établissement proche du domicile de Darshan Shing, signalé comme disparu depuis juin dernier.

Les analyses génétiques et un examen odontologique ont confirmé la piste et donc l'identité de la victime. Le travail commun des policiers belges et français a donc continué et une enquête pour homicide volontaire a été ouverte en Belgique. Les forces de l'ordre ont rapidement identifié un suspect chez nous. Une hypothèse qui a été validée et vérifiée grâce aux services de recherches de Lille raconte Le Parisien. Les policiers français ont pu affirmer que l'homme en question avait déclenché des relais téléphoniques à proximité de l'endroit où le corps a été découvert.

L'individu, de nationalité indienne, a été interpellé il y a peu. Il est aujourd'hui en détention provisoire. Le Parisien indique que la justice belge a pris le relais dans le dossier.