M6 diffuse dimanche un documentaire contenant l’audition du chanteur de Noir Désir suite à la mort de Marie Trintignant. De son côté, RTL-TVI diffusera les images mercredi 27 novembre dans l'émission Indices.

M6 a dévoilé quelques images du numéro d’Enquête exclusive que la chaîne consacre ce dimanche 24 novembre aux violences conjugales. Le documentaire fait la part belle à l’affaire Bertrand Cantat qui le soir du 26 juillet 2003 a porté des coups sur Marie Trintignant entraînant la mort de l’actrice. Il apporte une contribution nouvelle à ce dossier à travers les images de l’audition du chanteur de Noir Désir réalisée quelques jours après les faits. Au total, M6 a conservé 13 minutes des 6 heures de déposition faites devant les enquêteurs lituaniens.

On y voit le chanteur tenter de se dédouaner. “Elle était agressive et hystérique, elle m’a frappé au visage. Elle s’agrippait, elle me serrait très fort”, dit-il, gestes à l’appui. C’est difficile à expliquer parce que c’est “dans la folie, dans la furie”souligne-t-il avant d’affirmer : “On criait. Jusque-là, je ne l’ai pas touchée”. La suite est connue.

Bertrand Cantat refuse toute accusation de crime : “Je n’accepte pas car c’est un accident. Il n’y avait aucun coup porté véritablement qui pouvait donner la mort. La notion de crime intentionnel, je la réfute totalement.”

Ce numéro d’Enquête exclusive montre aussi la reconstitution des faits lors desquels l’ex-leader de Noir Désir a porté les coups qui ont tué l’actrice. Il propose également des témoignages dont celui de l’assistant de Marie Trintignant qui témoigne pour la première fois. Selon lui, les événements auraient commencé à prendre une mauvaise tournure avant que les deux protagonistes ne soient dans leur chambre d’hôtel.

Julie Denayer (Indices): "Des images glaçantes"

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui aura lieu le lundi 25 novembre, RTL se mobilisera aussi pour aborder cette problématique. L’émission Indices, diffusée le mercredi, a elle aussi décidé de revenir sur l’affaire Bertrand Cantat. “Il symbolise cette lutte puisque lui-même a tué sous ses coups sa compagne Marie Trintignant pendant l’été 2003. Actuellement, on parle beaucoup de féminicides, surtout en France mais aussi en Belgique. Il y a un vrai combat à mener pour reconnaître ce phénomène et protéger les femmes qui sont en danger, notamment avec leur compagnon”, explique Julie Denayer, présentatrice du programme.

Le reportage montre pour la première fois les images de l’interrogatoire du chanteur français juste après avoir été arrêté pour le meurtre de sa compagne. “Ces images n’avaient jamais été diffusées. Je peux le dire très clairement, ce sont des images qui sont glaçantes. Il reproduit les coups qu’il a donnés, il explique comment ça s’est passé, il est assez froid, calculateur. C’est très particulier”, raconte la présentatrice, encore secouée par ces images chocs. Dans ces extraits vidéo, dont certains ont déjà été diffusés par les médias français ce vendredi (l'émission Enquêtes Exclusives sur M6 les diffusera ce dimanche), elle explique qu’il minimise ses actes : “C’est hallucinant. Il a quand même battu à mort sa compagne, il faut quand même y aller pour tuer quelqu’un à coups de poing.”

Pour mettre la main sur ces vidéos, Julie Denayer indique que cela a été le fruit d’un travail d’investigation de longue haleine et grâce à des nombreux contacts qui se sont créés depuis le procès de Bertrand Cantat en 2004, suite auquel il a été condamné à huit ans d’emprisonnement. Il a bénéficié en 2007 d’une libération conditionnelle.

Le reportage revient également sur la personnalité de l’ex-leader de Noir Désir à l’aide de nombreux témoignages de proches de Marie Trintignant et du chanteur. “On soulève plusieurs questions durant ce documentaire. On s’est rendu compte pendant l’enquête qu’il y avait toute une omerta dans le milieu de Bertrand Cantat, qui savait qu’il était vraisemblablement un homme violent mais que tout le monde se taisait, par peur, pour le protéger malgré tout.”

Parmi les personnes interviewées, on retrouve notamment la mère de Krisztina Rády, ancienne compagne du chanteur qui s’est suicidée en 2010. “On questionne le fait qu’il l’aurait peut-être poussé au suicide. La mère indique que sa fille avait laissé un message vocal, qu’on entend dans le documentaire, où elle dit qu’elle n’en peut plus, qu’il la harcèle.” Nadine Trintignant, mère de la comédienne, a également accepté de s’exprimer pour le reportage.

La journaliste de RTL appuie le fait que le cas Cantat reste un sujet d’actualité : “Il a essayé d’organiser des concerts en mars prochain qui ont été annulés parce que c’est compliqué pour lui de revenir sur le devant de la scène.” Elle préfère ne pas trop s’épancher sur cette polémique mais conclut qu’elle comprend qu’il y ait des voix qui s’élèvent. “Je sais que l’homme a purgé sa peine. La justice a fait son travail, le travail qu’elle pense être le plus juste. Je ne remets pas en question la décision judiciaire.”