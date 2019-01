Alors qu’ils se recueillaient ce samedi soir dans la basilique Virga-Jesse de Hasselt, les parents des victimes de l’explosion de la rue Léopold, à Liège, ne comprennent toujours pas les décisions de la justice liégeoise.

Pour rappel, le 27 janvier 2010, en pleine nuit, une explosion a touché une maison de la rue Léopold à Liège. Les deux immeubles des numéros 18 et 20 se sont effondrés comme un château de cartes sur les victimes, surprises dans leur sommeil. Quatorze personnes sont décédées. Parmi eux, Vicky et Alexis, Charlotte et Pierre, Andy. Les proches de ces derniers se sont réunis pour perpétuer leur mémoire à Hasselt car certaines des victimes sont originaires de l’endroit.

(...)