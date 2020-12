Dans l’affaire Belliraj, la Sûreté de l’État aurait transmis un dossier expurgé.

Hormis les tueries du Brabant, c’est le plus vieux dossier de la justice belge, et il s’agit de terrorisme : en 1988 et 1989, six assassinats à Bruxelles, dont ceux du Dr Joseph Wybran et de l’imam de la grande mosquée, revendiqués par le groupe Abou Nidal. Demain jeudi, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles rouvre ce dossier dans lequel est impliqué Abdelkhader Belliraj et sont cités six suspects libres comme l’air depuis 32 ans, et certains résident en Belgique.

La question posée à la justice est simple : existe-t-il des charges suffisantes pour le/les renvoyer devant la cour d’assises pour les assassinats de MM. Raoul Schouppe, Marcel Bille, Abdullah el-Hasi, Salem El Behir, Samir Gahez Rasoul et Jo Wybran. Imaginez la veuve de ce dernier qui attend depuis le 3 octobre 1989 : la Belgique va-t-elle se décider à juger le/les assassins présumés de son mari ?