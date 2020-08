Nous ne savons pas trop comment le prénommer. La division Verviers du parquet de Liège l’appelle Salaheddine B. Mais lui clame qu’il est Saïdi T.

Nous ne savons pas plus s’il faut s’exclamer : "Triste jeunesse !" ou "Les hommes ne sont plus ce qu’ils étaient".

Lui jure qu’il n’est pas mûr pour la prison, comme l’atteste l’année de naissance, 2004, qu’il déclare. Les tests osseux dévoilent au contraire qu’il est bien majeur.

La suite est rocambolesque…

Quand, en mars 2020, l’individu, marocain, pose les pieds sur le territoire belge, à Verviers, il est un parfait anonyme, sans domicile fixe. Dès juin, il est arrêté pour trafic de drogue : il est soupçonné d’importer, d’exporter, de transporter et de vendre de la cocaïne.

Au poste, il n’a aucun papier et clame sa minorité. Face à une telle ambiguïté, ce sont les tests osseux systématiques qui se font une raison et qui font office de vérité formelle. Ils sont pratiqués au niveau des dents, de la clavicule ou du poignet. En fait, on estime qu’après 18 ans, la maturation des os est au point mort.

