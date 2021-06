L’ancien commissaire Jean-Pierre Adam présente demain son livre sur les "tueries du Brabant". Ce livre est l’aboutissement de vingt-deux années d’enquête en dehors de l’enquête officielle.

Pour l’ancien policier, la vérité sur les "tueurs du Brabant" cache un scandale. Selon lui, les noms des auteurs étaient connus depuis le début, en tout cas déjà cités le 7 octobre 1982, ce qui implique qu’une enquête digne de ce nom aurait pu et dû les démasquer et empêcher que vingt-sept personnes soient tuées en 1983 et 1985. Il s’est passé que des enquêteurs ont joué cavaliers seuls. L’information n’a pas circulé et on est passé à côté. On cherchait en Belgique. Les tueurs ne venaient pas de Belgique mais du nord de la France. Pour Jean-Pierre Adam, ils venaient de Charleville-Mézières et les deux meneurs, les frères Xavier et Thierry S., sont morts en 2011 et 2019.