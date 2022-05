La voiture du couple de fugitifs a été retrouvée… sans le moindre indice dedans.

Jusqu’ici, les U.S. Marshals, faisant partie du United States Marshals Service (USMS), étaient surtout connus dans nos contrées via le prisme cinématographique. Dans "Le Fugitif", c’est Harrison Ford qui les tournait en bourrique. Dans sa suite (U.S. Marshals, tout court), c’est Wesley Snipes qui en faisait autant. Mais c’est bien le Marshal campé par Tommy Lee Jones qui avait le mot de la fin.

Aujourd’hui, c’est un couple bien réel qui en fait voir de toutes les couleurs à cette agence fédérale qui, armée de ses cinquante policiers, a notamment pour mission la traque des fugitifs et la direction des opérations.

La voici "" dans cette traque haletante d’un détenu "" évadé une semaine plus tôt et de sa complice, Vicky White (aucun lien de parenté).