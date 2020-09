Il y a plus d’un an, Denis a retrouvé en Albanie son vélo électrique de la marque Cowboy. Mais il peine à le récupérer… Le Bruxellois avait activé le système de traquage qui permet de géolocaliser l’engin. " On est parvenus à le localiser pour la première fois à Budapest, en Hongrie, poursuit le Bruxellois. Puis, il a disparu des ondes avant de réapparaître en Albanie. Mais ça bloque toujours pour la restitution. Le parquet de Bruxelles doit prendre contact avec la justice albanaise mais il n’a jamais reçu le PV de ma plainte vu qu’il s’agit d’un vol simple. J’espère qu’il le recevra rapidement de la police. "