Si l’aspect financier est sans doute l’un des principaux freins aux soins apportés aux animaux errants, d’autres facteurs peuvent justifier un refus de prise en charge par le vétérinaire. Notamment la dangerosité de l’animal.

Soigner un renard ou une belette n’est pas soigner un chat ou un chien. "Certains animaux sociabilisés comme les chats ou les chiens se rebiffent parfois chez le vétérinaire et peuvent devenir très dangereux", confie Stefan Degallaix. "Que dire d’animaux qui ne supportent pas le contact avec l’homme, comme les furets ou les martres, qui sont agressifs et très difficilement manipulables ? Certains animaux, assommés par les voitures, peuvent être facilement récupérés. Mais une fois réveillés, ils peuvent se rebiffer, mordre ou griffer. Est-ce à nous, vétérinaires, de prendre ces risques ?"

À cela s’ajoute le danger sanitaire de certains animaux. "Les renards peuvent être porteurs de vers parasites - vecteurs d’échinococcose - qui peuvent être dangereux pour les hommes. Nous n’avons pas non plus toujours la nourriture adaptée dans nos cabinets. Lorsqu’on nous apporte un chat errant, on peut lui donner des croquettes. Mais une buse, par exemple, mange un jeune poussin par jour ou des rats congelés. Nous n’avons pas cela chez nous. Et si on venait à me déposer un éléphant au cabinet, que pourrais-je en faire ?"

Enfin, reste la compétence des vétérinaires envers certaines espèces animales bien spécifiques. "On ne soigne pas un serpent comme on soigne un oiseau ou un chat. Comme pour la médecine humaine, il y a des spécialisations. On peut apporter les premiers soins mais on est parfois bloqués ensuite et on doit transférer les animaux dans des unités de soins ou des centres de revalidation spécialisés. Mais si l’on demande aux gens de se rendre avec l’animal directement dans les refuges concernés, on nous répond que ce n’est pas leur rôle, qu’ils ne sont pas des taxis. Pourquoi nous, nous le serions ?" Y. N.