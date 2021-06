C’est le "home invasion", ce type d’agression au domicile des victimes, qui a entraîné les condamnations, en correctionnelle, de Farid Hakimi, Mohammed Benaouane et Jamal Ennif ainsi que celles de Stéphane Pauwels et de son "ex", Vanessa Colassin, dite Noëlle. Quatre ans après les faits, leurs victimes, Frédéric Gémine et Frédéric Lilienfeld, attendent toujours le premier euro d’indemnisation. S’il y a une leçon à tirer, nous disent-ils, c’est qu’il "est plus facile de braquer des gens que d’ouvrir son portefeuille".