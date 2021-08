Les faits de mœurs vis-à-vis des enfants via Internet ont explosé pendant cette période.

Le constat des intervenants chargés des faits de mœurs et de violence envers les mineurs d’âge au parquet de Liège est sans appel : les faits via Internet explosent. "Nous l’observons déjà, indique Françoise Choque, magistrat de référence sur cette question au parquet de Liège. Cela peut être de l’incitation à la débauche, mais il y a aussi énormément de harcèlements entre mineurs, notamment via des images et des photos. Cela prend une certaine ampleur."