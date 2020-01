En 2019, 314 fugitifs retrouvés. Déjà 13 depuis le début de cette année 2020. C’est certain, l’arrivée du nouveau patron du Fast n’a pas freiné la cadence de cette équipe de la police fédérale spécialisée dans la traque des condamnés en cavale. Des condamnés qui ont fui alors qu’ils auraient dû se retrouver en prison, il en reste encore 1 842 dans la nature.

Mais le nouveau boss du Fast, Gerry Van Loock, se montre plutôt optimiste. Non pas qu’il soit encore jeune et naïf pour y croire, mais pour d’autres raisons plus pratiques : à commencer par le changement législatif dont vient de bénéficier le Fast.

(...)