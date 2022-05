Chaque jour, près d’une centaine de personnes perdent de l’argent à cause d’escrocs en ligne. En principe, les banques doivent rembourser les victimes, mais dans les faits… Jelle (36 ans) et Sofie (34 ans) se sont battus et ont maintenant entre les mains un verdict qui va pouvoir aider de nombreuses personnes.

En janvier 2020, Jelle Van Rijmenant et Sofie Verlinden de Nijlen ont vu leur compte bancaire vidé. En quelques heures, des escrocs en ligne ont empoché près de 11 000 euros.