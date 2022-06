En détention préventive depuis près de deux mois, L.K. est déjà dehors ! Il a pu être remis en liberté ce mercredi. C'est par la grande porte que le détenu a quitté la prison de Marche. Et pour cause : une gaffe commise par le parquet de Bruxelles a rendu sa détention tout simplement inopérante. L'homme, bien connu de la justice, inculpé dernièrement par la juge d'instruction bruxelloise Huguet pour blanchiment d'argent en Grèce dans le cadre d'une enquête menée sur un des plus gros trafics de cocaine démantelé en Belgique, nie tout ce qu'on lui reproche. Il a donc fait appel de la décision de la chambre du conseil de le maintenir en détention. Et c'est là que l'erreur du parquet intervient.