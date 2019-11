Vendredi dernier, alors que la jeune fille de 13 ans sortait du lycée Stedelijk Merksem (dans la province d'Anvers) et se dirigeait vers son arrêt de tram, une douzaine d'adolescentes ont encerclé et agressé sauvagement Lindsay.

L'étudiante s'en sort finalement avec une commotion cérébrale et des blessures aux côtes.

L'agression a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux par d'autres étudiants qui ont assisté à la scène sans intervenir. Les images sont choquantes.

"Je ne pouvais pas me défendre, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien faire", a déclaré Lindsay à ATV, la télévision locale anversoise.

De son côté, l'établissement scolaire, qui a été rapidement informé de l'incident, regrette l'absence d'agents de police ou de sécurité sur les lieux.

Le père de la jeune fille, indigné et en colère, a déposé plainte: "Elle n’ose plus être seule, elle pleure beaucoup. Elle n’ira pas à l’école dans les prochains jours et la question est de savoir si elle veut continuer à aller dans cette école."

Deux adolescentes présentes dans la vidéo ont déjà été identifiées.