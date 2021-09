Employé chez AW Europe, Liri vient de gagner son procès en appel.

Il vient de gagner son procès sur toute la ligne. Pourtant ce n’est pas avec un large sourire que Liri Luka nous accueille chez lui. "J’ai vraiment souffert ces dernières années. Oui, j’ai gagné. Mais j’aurais préféré ne pas vivre ce que j’ai vécu."

Le quadragénaire peut tenter désormais de se reconstruire, six ans après avoir été licencié par son entreprise. Un limogeage survenu quelques semaines après qu’il avait déposé plainte pour harcèlement envers l’un de ses supérieurs et qu’il estimait abusif. Ce que confirme le jugement en appel rendu, en juin , par la Cour du Travail.

Pour Liri, tout a commencé le 1er décembre 2009, date à laquelle il a été engagé en tant qu’acheteur technique au sein d’AW Europe, une société de Braine-l’Alleud spécialisée dans la conception, la fabrication de GPS pour le secteur automobile. Dès le début, Liri sera affecté à tâche plus complexe : une fonction destinée à l’achat et à la négociation des composants nécessaires pour la construction des GPS à installer dans les véhicules de marques VW/Audi et Toyota. Un poste qui nécessitera des déplacements à l’étranger.

(...)