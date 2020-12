Nawal Bensalem et Thierry Remacle

Vingt-cinq hommes, dans le plus simple appareil, ont été interrompus en pleine partie de jambes en l’air, vendredi soir à Bruxelles, à deux pas du commissariat central de la police de la capitale !

L’information pourrait prêter à sourire si la crise sanitaire qui impose à chacun de respecter un couvre-feu et de limiter ses relations sociales ne coûtait pas autant de vies humaines. Et si, parmi les contrevenants ne se trouvaient pas des diplomates et un député européen étranger.