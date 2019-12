Loki Sharp, un enfant de 2 ans, a trouvé la mort en tentant de sauver son chiot piégé par les flammes dans leur habitation, rapporte le quotidien britannique Metro.



L'effroyable scène se déroule Gentry, en Arkansas (Etats-Unis). Alors que ses parents étaient en train d'appeler les secours et d'essayer d'éteindre le feu, le petit Loki échappe à leur vigilance. Le jeune enfant s'était aventuré dans leur maison pour venir à la rescousse de son ami. Par malheur, Loki et son chien seront secourus trop tard et n'en sortiront pas vivants.



"Chérissez chaque moment avec eux", écrit Kurtis, le papa de Loki, sur sa page Facebook. "Nous t'aimons 'Bubba' et nous savons que tu es dans une meilleure place".

Selon le Northwest Arkansas Democrat-Gazett, l'incendie aurait été causé par un problème électrique.