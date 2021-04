Louise promet : "Vous ne me verrez jamais dans une lockdown party. J’ai hâte de me faire vacciner. Je suis attentive à respecter les gestes barrières. Du coup, là, je suis outrée."

Louise Stockmans, 23 ans, étudie le droit à l’université.

C’est sa mésaventure que la jeune femme a voulu partager avec nos lecteurs.

Le week-end passé, Louise, rentrant chez elle, prenait le train de ligne Nivelles-Bruxelles. "C’était samedi après-midi, il n’y avait pas grand monde. J’étais assise seule sur la banquette avec personne en face. Et je portais mon masque, comme je le fais habituellement."

Le contrôleur arrivait pour vérifier le titre de transport. Tout se passe le plus tranquillement du monde. "Il me demande mon titre de transport. Je lui tends mon Go Pass 1 réservé aux moins de 25 ans. Il me demande ma carte d’identité et j’imagine qu’il veut vérifier mon âge. Je lui tends ma carte et voilà qu’il s’en va, sans dire un mot, et se dirige vers un autre compartiment."

Au bout d’un moment, le contrôleur revient.