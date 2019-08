Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné mercredi à un an de prison un homme ayant violenté à plusieurs reprises son ex-compagne à Tirlemont.

Le prévenu a également menacé un médecin de l'hôpital universitaire de Louvain. Jan V.E. était inculpé de coups et blessures, avec circonstances aggravantes et ayant entraîné une incapacité de travail. Les faits se sont déroulés à Tirlemont le 9 mars et dans la nuit du 25 au 26 octobre 2018. La victime est l'ancienne compagne du prévenu, âgée de 54 ans.

L'homme a également commis des dégradations à l'habitation de son ex-compagne et menacé un médecin, en mai 2018, en raison d'un possible internement de sa soeur au service psychiatrique de l'hôpital universitaire de Louvain.

Le prévenu a un casier judiciaire long comme le bras. Il souffre de graves problèmes d'alcool et de tendances à l'auto-destruction.

Il n'a pas comparu et a été condamné par défaut.