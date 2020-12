Lucien, enlevé et séquestré 24 heures à Bruxelles par trois brutes et deux femmes.

Lucien, qui a 58 ans, cherche encore à oublier la nuit complète et toutes ces heures qu’il a passées aux mains de ses geôliers, il y a six mois, dans un appartement de la rue Montserrat à Bruxelles, où ils le séquestrèrent. Une phrase tourne en boucle dans sa tête : "Il faut le mettre dans le coffre d’une voiture et l’enterrer dans un bois ." Et cette autre, quand ils lui ont dit qu’ils allaient couper ses doigts s’il ne leur livrait pas le code de sa carte bancaire.

(...)