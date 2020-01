115 communes ne disposent pas de leur propre cellule alors que Bruxelles est au top.

Dans le cadre de la lutte contre le radicalisme, toutes les communes ont, depuis la loi du 30 juillet 2018 pondue dans la foulée des attentats, l’obligation de se parer d’une Cellule de sécurité intégrale locale (CSIL).

Les CSIL ont pour vocation première de détecter le plus tôt possible les personnes susceptibles d’être entrées dans un processus de radicalisation, afin de concevoir pour eux un suivi individualisé. Il s’agit de plateformes locales permettant aux intervenants concernés par la problématique d’aborder au moins une fois par an les cas délicats qui pourraient basculer dans le terrorisme.

