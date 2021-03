La triste scène a eu lieu à Paris en janvier dernier. À la sortie de l'école, Yuriy (14 ans) s'est fait tabasser par une dizaine de jeunes dans le quartier Beaugrenelle. Il a été plongé plusieurs jours dans le coma. Mardi, l'adolescent est revenu sur son agression dans l'émission de C8, Touche Pas à Mon Poste.

Devant l'animateur Cyril Hanouna, Yuriy témoigne: "Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait. Je ne me rappelle pas des coups. J’étais sur la dalle Beaugrenelle (15e arrondissement de Paris), avec des amis, il y avait quelques personnes… Je me suis retrouvé au sol. Je sentais le sang sur mes mains, sur la tête. Sans y penser, je ressentais la peur et la mort."





Les images de l'agression ont fait le tour de la France. Depuis ce jours-là, Yuriy dit ne pas avoir revu ses agresseurs. Il explique ne même pas les connaître. "Je vivais ma vie, ça m’arrivait souvent d’être sur cette dalle." Est-ce qu'il appréhende le fait de revoir ses agresseurs lors d'un procès ? "Pas du tout. J'ai simplement rien à leur dire."





"J'ai juste envie que ça se termine. Qu'on en parle plus. Et retourner tranquillement au collège comme avant", explique le jeune homme.

Onze jeunes on été mis en examen dans ce dossier, la plupart sont mineurs. Certains sont poursuivis pour "tentative d’assassinat", d'autres pour "vol avec violences" ou "participation à une association de malfaiteurs". Six d'entre-eux sont incarcérés.