Frédéric (prénom d’emprunt) est un papa aux abois : " À l’école, ma fille de 14 ans se fait souvent attaquer, on se moque d’elle. Le temps de midi, elle ne reste pas dans la cour de récré. Elle s’isole dans un couloir. Pour moi, c’est clair, c’est du harcèlement. Avec l’histoire de cette adolescente d’une autre école (NdlR : Maëlle, à Jumet) qui vient de se suicider, je crains le pire pour ma fille. "

Cette fois, Frédéric réagit. L’élément déclencheur ? Une altercation, filmée, ayant eu lieu à l’école, dans la région de Namur, et datant de ce mardi. La vidéo que ce papa nous a montrée fait froid dans le dos. On y voit sa fille Nathalie (prénom d’emprunt) se faire, dans un couloir, tirer les cheveux par une condisciple et projeter par terre. On aperçoit ensuite la fille en pleurs en train de vérifier si elle a encore tous ses cheveux.

(...)