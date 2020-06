Giuseppe Dellea est le père de Marc Dellea, qu’un ex-député et sa maîtresse sont suspectés d’avoir assassiné à Laeken.

"Je n’ai aucun doute que ce procès aura lieu mais ces reports sans cesse sont pénibles. Il y a toujours quelque chose qui coince et pour nous qui sommes en attente, c’est dur à accepter. On ne parle pas ici du vol d’une tablette de chocolat, mais d’un assassinat. Le procès en appel des assassins présumés de mon fils devait débuter le 5 juin. D’accord, il y a eu le coronavirus mais le 5 juin, les tribunaux avaient repris et il y a quand même eu un nouvel incident, un de plus, pour provoquer un nouveau retard".

(...)