Un an à peine après son ouverture prometteuse, la Maison de transition d’Enghien fermera ses portes en fin d’année. Pour les condamnés en fin de peine qui y sont pris en charge, l’avenir est flou : "Cette fermeture est incompréhensible au regard de la note de politique générale reconnaissant que ces établissements sont essentiels pour maintenir le lien entre les détenus et la société et pour prévenir ou limiter les dommages liés à la détention", s’offusque la députée Sophie Rohonyi (Défi), avertie par l’échevin local Francis De Hertog.

(...)