Star des prétoires, Maître Eric Dupont-Moretti s’est lancé dans un one-man-show sur son métier.

Maître Dupont-Moretti, c’est la star du barreau. Un physique de ténor, une stature impressionnante, le verbe haut, la gouaille renfrognée et une voix éraillée sur laquelle sa consommation de tabac joue sans aucun doute un rôle. Après plusieurs apparitions (remarquées) au cinéma, notamment sous la caméra de Claude Lelouch, il a relevé le pari (un peu fou) de monter sur la scène d’un théâtre pour un one-man-show avec, comme fil rouge, son métier d’avocat.

Malgré des jalousies au sein de ses confrères, celui qui s’autoproclame "anarchiste épicurien" y est allé et a conquis le public. Créé au théâtre de la Madeleine à quelques pas de ses bureaux parisiens, son Eric Dupont-Moretti à la barre est un vrai succès. Au point de partir en tournée en province et à l’étranger. Avant son passage à Bruxelles (le 11 janvier au Cirque Royal) et à Liège (le 12 janvier au Forum), il nous a reçus dans ses bureaux de la rue de la Boétie dans le 8e arrondissement de Paris. Les beaux quartiers comme on dit, à un jet de pierre de l’Elysée.