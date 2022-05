Une quinzaine de supporters ont fait un malaise lors du match Malines - Genk. La thèse de la piqûre est évoquée.

Une quinzaine de supporters, dont douze femmes, ont été pris de malaises samedi soir dans les tribunes du stade de Malines lors du match contre le Racing Genk. La police locale a ouvert une enquête sur les causes de l’incident. Certaines des victimes ont été transportées à l’hôpital, les autres ont été prises en charge sur place. Aucune n’est dans un état grave et toutes les victimes, dont certaines sont mineures, sont rentrées chez elles. Une enquête plus approfondie devra révéler ce qui s’est passé exactement et s’il y avait une intention malveillante.