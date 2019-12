En Belgique, les bureaux de police enregistrent de plus en plus de déclarations de maltraitance infantile physique et intrafamiliale, soit une dizaine par jour. Leur nombre n’a cessé d’augmenter ces dernières années, passant de 2 779 en 2012 à 3 520 l’année dernière. La réalité serait en fait bien plus grave encore, avertissent des experts selon qui ces chiffres ne représentent que la partie visible de l’iceberg.

La situation est encore plus dramatique en ce qui concerne la maltraitance psychique à l’égard des enfants. De 246 en 2012, le nombre de signalements à la police a bondi de 229 %, atteignant 810 l’année dernière.

(...)